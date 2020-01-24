Sağlık çalışanları hastalarla yakın temasta. Dünyayı tedirgin eden virüsten de en çok onlar etkileniyor. Koronavirüsle ilgili çok sayıda tedbir alan Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları için de rehber hazırladı. O rehber tüm sağlık kuruluşlarına gönderildi.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız

Rehberde yeni bir virüs tipi olan hastalığın adından ilk kez bahsedildi. Virüsün adı "nova koronavirüsü".

Rehberde virüsün kaynağı, bulaşma yolları anlatılıyor. Olası vaka tanımı yapılıyor.

Rehberde karantina aşamaları da anlatılıyor

Sağlık çalışanları rehberinde hastalığın ateş, öksürük, zatürre ve böbrek yetmezliği gibi belirtileri sıralanıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde ikamet etmiş olmak da risk nedeni. Rehberde karantina aşamaları anlatılıyor.

Ayrıca, numune alımı, olası hastaların ateşlenme seviyesi, kan tahlillerinde dikkat edilmesi gerekenler ve hasta odalarının özellikleri de rehberde yer alıyor.

Yabani hayvanlardan uzak durulmalı

Rehberde, acil bir durumda hastaların hangi hastaneye gönderileceği de yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hastanelerin de aralarında bulunduğu 25 hastane yer alıyor.

Ayrıca vaka görülen ülkelere gidecek kişilerin yapması gerekenler de rehberde yer alıyor. Bu ülkelere gideceklerin yabani hayvanlardan uzak durmaları, ellerini sık sık yıkamaları ve insanlarla temastan kaçınmaları isteniyor.