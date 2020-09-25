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Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da koronavirüsle mücadeledeki son duruma ilişkin açıklama yapıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
-Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın.
-(Mevsimsel grip etkisi) Karşımızda artık iki virüs var. Elimizde üç tedbir var: Maske, mesafe, temizlik.
-(Sağlık çalışanlarına saldırı)Şiddet failini ruhen küçültür.
-(Virüse karşı aşı çalışmaları) Çok değil az yolumuz kaldı, tedbirlere uyalım.
-Yerel tedbirler sayesinde yayılıma karşı başarı sağlıyoruz.
-Samsun'da son bir haftada yüzde 30'dan fazla düşüş var, Ordu'da yüzde 30, Sinop'ta ise yüzde 50 düşüş var.
-Tokat'ta yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.
-Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Samsun koronavirüs Fahrettin KocaSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 19:44
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