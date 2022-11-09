Saç ekimi konusunda Türkiye, 200’den fazla ülkeden gelen yüz binlerce sağlık turistinin tercihi oluyor. Türkiye’de bu işlemi yapan doktorların deneyimi ve verilen hizmetin kalitesi, bu tercihe yön veren başlıca faktör.

Uzman doktorlar tarafından uygulanan işlemleri yaptırmak için yurt dışından gelen hastalar, genellikle bunu bir paket halinde satın alıyor. Bu paketin içinde yapılacak işlem, konaklama, uçak bileti, transferler ve özel araç tahsisi de bulunuyor.

Hal böyle olunca hastalar, onlarca ülke içinden Türkiye’yi tercih ediyor. Tıpkı Avustralyalı sağlık turisti Alin Florin Horj gibi...

[Fotoğraf: TRT Haber]

Önce saç ektirdi, memnun kalınca kaş ve sakal da ektirmeye karar verdi

Alin Florin Horj, 10 Ekim’de Türkiye’ye saç ekimi operasyonu için geldi. Hatta yola çıkacağı tarihi gelmesi gereken tarihten biraz daha erkene çekti. Operasyon öncesinde İstanbul’un güzelliklerinin tadını çıkarmak istedi.

31 Ekim Pazartesi günü saç ekimi operasyonuna giren Alin işlemden ve aldığı hizmetten öylesine memnun kaldı ki, sakalında ve kaşında eksiklik hissettiği bölgelere de işlem yaptırmaya karar verdi.

“Oldukça iyi bir deneyim yaşadığım için sakallarıma da ekleme yaptıracağım. Ayrıca biraz kaşlarıma da ekleme yaptıracağım şu bölgelere, biraz daha doldurup daha dolgun görünmesini sağlamak için.”

Daha önce Avustralya’da da saç ektirmişti

Yıllar önce Avustralya’da saç ektiren Horj’a göre oradaki hizmet ile Türkiye’de hizmet kıyaslanamayacak seviyede. Burada aldığı hizmetten memnuniyetini şu sözlerle anlatmaya devam ediyor;

“2008 yılında Avustralya’da saç ektirmiştim. Burayla kıyaslayamam bile. Teknoloji tamamen farklı, burada çok daha fazla gelişmiş durumda. Buradaki cerrahlar bu işlemi daha sık yapıyorlar, daha deneyimliler. Avustralya’dakilerin sürekli pratik ettikleri bir işlem değil.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

Birkaç gün önce eklettiği saçlarını göstererek sözlerine şöyle devam ediyor Horj;

“Dr. Terziler, geçtiğimiz Pazartesi günü saç ekimimi yaptı. Gördüğünüz gibi kızarıklıklar tamamen geçti. Bunun sebebi oldukça gelişmiş bir teknoloji kullanıyor olmaları. Buradaki ekiple mükemmel bir deneyim yaşadım. Oldukça acısızdı ve harika biz zaman geçirdim.”

“Bu tür işlemler için Türkiye’yi şiddetle tavsiye ediyorum”

Horj, işlemler kadar beraberinde sunulan diğer hizmetlerin de kendisini memnun ettiğini anlatmadan geçemiyor;

“Otelden kliniğe transferlerim, kliniğe vardığımdaki bütün ekibin beni beklemesi, güler yüzleri ve sohbetleri… Tüm ekip çok profesyoneldi.”

Horj, sakal ve kaş bölgelerinde ekleme yapılacak bölgelerin çiziminden önce son olarak şunları söyledi;

“Önümüzdeki yıl prosedürümün ikinci aşaması için buraya tekrar geleceğim. Erkek kardeşimi de saç ekletmesi için getireceğim. Kız kardeşim de burun ameliyatı yaptırmak istiyor. Yani birçok arkadaşım ve aile üyelerim önümüzdeki 3-4 yıl içinde bu prosedürler için Türkiye’ye gelecek. Şiddetle tavsiye ediyorum gerçekten.”

