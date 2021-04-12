İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, salgında gelinen son durumlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“65 yaş üstünde ölüm oranları düştü”

Pandeminin üçüncü pikinde aşının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü söyleyen Tükek, "Aşı gerçekten umut vaat eden bir durumda. 65 yaş üstü kesim bir miktar daha az yatmaya başladı hastanelere. Ölüm oranları da düştü. Ölüm sayısı az değil tabi ama bu yaştakilerin oranı çok daha azaldı” dedi.

Tükek, “Demek ki 40-60 yaş arasını da aslında aşılamış olsak ki haziran gibi onun da tamamlanmasının planlandığı söyleniyor, o zaman hazirandan sonraki süreçte çok daha rahat bir dönem geçireceğiz gibi gözüküyor. Türkiye de eğer haziran gibi 40-60 yaş arasının aşılamasını bitirebilirse hazirandan sonraki olası salgınlarda bizim de çok daha rahat edebileceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

"Aşı randevusuna gitmeyen aşıyı ziyan ediyor"

Salgınla mücadelede bütün stratejinin aşı üzerine kurulması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Tufan Tükek, özellikle BioNTech aşısı için randevu alıp gelmeyenler nedeniyle aşıların ziyan olduğunu söyledi.

"Toplumda aşılamayı desteklemeyen bazı kitlelerin olduğunu görüyoruz" diyen Tükek, "Bunların da ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten aşı bu salgını durdurmak için elimizdeki en önemli silahlardan birisi. Özellikle BioNTech aşısı, sınırlı sayıda var. Ama randevusuna gelmeyenler olduğu zaman o kişinin aşısı çöpe gidiyor. Çünkü bu aşının saklama koşulları nedeniyle aşı eritildikten sonra tekrar dondurmanız mümkün değil. Mutlaka o anda kullanılması gerekiyor. Kullanılmadığı takdirde çöpe gidiyor. Vatandaşlardan ricamız, bu aşılar çok kıymetli, boşa gitmemesi için aşı randevusunu aldığınız zaman mutlaka randevunuza gidin ve aşınızı yaptırın” çağrısında bulundu.