Restoranda, okulda veya ofiste boğaza kaçan bir yemek veya nesne sonucu nefes borusunun tıkanması ölümcül olabilir.

Doğru ilk yardım hayati önem teşkil ediyor

Bu ölümcül durumdan çok basit bir ilk yardım yöntemiyle kurtulmak mümkün. O yöntemin adı hemlih manevrası.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, hamlih manevrasının uygulanışını anlattı.

"Hastanın karın içerisindeki basıncının arttırılması ve diyaframın tetiklenmesi suretiyle yabancı cismin hava yollarından dışarıya atılması sağlanır. Bir elini yumruk yapmak şeklinde karın bölgesinin göbek deliği ile göğüs kafesi arasında kalan kısmına yerleştirir. Diğer elini de onun üzerine gelecek şekilde birleştirerek hastanın öne eğilmesi suretiyle basınç uygulanan bir manevradır."

Kişi yalnız olduğunda da yabancı cismi çıkarabilir

Manevranın uygulanabilmesi için bir yardımcıya ihtiyaç var. Ancak nefes yolu tıkanan kişi yalnız olduğunda da çaresiz değil.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Etrafımızda bulunan herhangi bir sandalyeyi sabitleyerek sandalyenin kolçaklarından yararlanmak suretiyle, yine karın içerisindeki basıncı hızlıca arttırarak bu yabancı cismin tahliyesini sağlayabiliriz" dedi.

Mekanda sabit değil, tekerlekli döner bir sandalye varsa, kullanılmadan önce mutlaka bir yere sabitlenmesi önemli.

Manevranın soluk borusundaki yabancı cisim çıkartılana kadar tekrarlanması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber