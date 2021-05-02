Yeni tip koronavirüsle mücadele (COVID-19) kapsamında üst yaş gruplarının aşılanmasıyla yeni varyantlar gençleri, özellikle de hamileleri hedef aldı.

Hamileliğin bağışıklık sisteminin baskılandığı bir dönem olduğunu, dolayısıyla bu dönemin yüksek riskli olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bunu gripte de böyle olduğunu söyledi.

Ceyhan, son dönemde hem çocuk vakaların hem de hamile vakaların arttığını kaydetti.

Hamilelerde koronavirüse bağlı can kayıpları da arttı. Hamilelerde hastalık bulaştığı zaman sadece kişiye değil, çocuğa da zarar verdiğini ifade eden Ceyhan, "Birçok hamile kadın karnında çocuğuyla beraber hayatını kaybediyor. Bu bize özgü bir durum da değil bütün dünyada böyle." dedi.

Hamileler aşı olmalı mı?

Uzmanlar, artık hamileler için de aşı öneriyor. Ceyhan, "Hamilelere aşılamayı hamilelik bittikten sonra öneriyorduk ama şimdi bu tablo ortaya çıkınca ilk üç ay geçtikten sonra mutlaka aşılansınlar istiyoruz. Sağlık Bakanlığı da bildiğim kadarıyla onları riskli grup içerisine aldı ve onlar da erken açılacak gruplar arasında şimdi." diye konuştu.

Riskin azaltılması için hamilelerin kalabalıktan uzak durmaları, maske ve mesafe kurallarına titizlilikle uymaları isteniyor.