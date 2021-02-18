"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın covid19asi.saglik.gov.tr internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı 6 milyonu aştı.

Birinci doz aşı yapılanların sayısı 5 milyon 218 bin 596 olurken, 901 bin 286 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

65 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek.

İkinci aşamanın ilk kısmında asker, polis ve kritik görevlerde çalışanlar aşılanacak.