İzmir'in Bornova ilçesinde, annesi Hanife Kışova ile yaşayan 59 yaşındaki Metin Oktay Kışova, 2009 yılından sonra hızla kilo almaya başladı. Gittiği sağlık kuruluşlarında tansiyon, şeker ve KOAH teşhisi konulan Kışova, 220 kiloya ulaşınca evinden çıkamaz duruma geldi.

[Fotoğraf: AA]

Tüm ihtiyaçları annesi tarafından karşılanan Kışova'nın yardım isteği üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

112 Acil Servis ve Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince evinde ziyaret edilen Kışova'nın, hastaneye götürülmesi kararlaştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Obez ambulansına bindirilen Kışova, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Obezite Servisi'nde tedavi altına alındı.

"Tedavi olup yaşamak istiyorum"

Metin Oktay Kışova, sabah karşısında sağlık ekiplerini görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Fazla kiloları nedeniyle zor günler yaşadığını anlatan Kışova, "Allah herkesten razı olsun. Allah'ın izniyle şifa bulurum ve herkes gibi ben de sağlığıma kavuşurum. Tedavi olup yaşamak istiyorum. Annemle yürüyerek sokağa çıkmak istiyorum çünkü insanın sağlıklı olması çok güzel" dedi.

Kaynak: AA