İnsülin pompasıyla yaşayan 12 yaşındaki Afra yardım bekliyor

Sakarya Adapazarı'nda yaşayan Huzur ve Aysun Uzun çiftinin 12 yaşındaki kızları Afra Uzun, 2 yıl önce diyabet hastalığına yakalandı.

Küçük Afra cihaza bağlı yaşıyor

Ailesinin kendi imkanlarıyla tedarik ettiği sensörlü insülin pompasıyla yaşamaya çalışan Afra, cihazını bir an olsun yanından ayırmıyor.

Her gün annesiyle okula gidip gelen Afra, cihaza bağlı yaşıyor.

Kızlarının ihtiyacı olan cihazın fiyatının artması nedeniyle zor günler geçiren aile, yetkililerden yardım bekliyor.

"Cihaz masrafı ikiye katlandı"

Anne Aysun Uzun, kızının tip 1 diyabet hastası olduğu için cihazla yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "Cihazın aylık masrafları 50 lirayken son bir aydır masraflar ikiye katlandı. Eşim de engelli ve işsiz olduğu için bu cihazın aylık masraflarını karşılayamıyoruz. Çünkü koluna taktığımız ve beline taktığımız setlerle kolundaki sensörün 3 günde, 6 günde değişmesi gerekiyor. Değişmediği taktirde çocuk komaya giriyor. Çocuğumu her gün okula götürüyorum ve onu bekliyorum" dedi.

"Durumumuza bir çare bulunmasını istiyoruz"

Engelli baba Huzur Uzun da çocuğuna takılan cihazın masrafını karşılayamadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Engelli olduğum için iş bulamıyorum ve bu cihazın aylık masraflarını da karşılayamıyorum. Buradan devlet büyüklerimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz; bu durumumuza bir çare bulunmasını istiyoruz. Çocuğumun şu anda pankreası çalışmıyor, çalışmadığı için de hayati önem taşıyan bu cihazın değişmesi gereken ürünlerini değiştirmek zorundayız. Zamlar geldikten sonra bu cihazın ürünlerini karşılayamaz olduk. Alamadığımız için bir yerlerden yardım bekliyoruz. Başkalarından borç alıyoruz ve ürünleri almaya çalışıyoruz. Annesi devamlı çocukla beraber okula gidip geliyor ve onu okulda bekliyor. Çocuk sürekli annesinin kontrolü altında eğitimini sürdürüyor."

"Bize lütfen yardım edin"

Tip 1 diyabet hastası Afra Uzun ise, bazen sınıfta kan şekerinin düştüğünü, annesinin kendisine müdahale ettiğini dile getirdi.

Hayatı boyunca cihazla yaşamak zorunda olduğunu söyleyen Afra, "Babam da engelli olduğu için bu cihazı devletin karşılamasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım aylık masraflarımızın karşılanmasını istiyoruz. Sesimi duyun ve bize lütfen yardım edin" dedi.

Kaynak: AA