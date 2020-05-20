Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün bir kez daha toplandı. Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yaptı.

HES kodu ile seyahat dönemi

Seyahat ederken risk taşımadığı bilgisi istenecek. Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan kod ile seyahat edilebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulama, uçağa binerken serbest giriş kartı olacak. Seyahat ederken risk taşımadığınızı göstermeniz istenecek. Uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. pic.twitter.com/OZFfgRLoDc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2020

HES kodu nedir?

Seyahat sisteminde yeni bir döneme giriliyor. Sağlık Bakanı Koca seyahat sisteminde kullanılacak HES Kodunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca “Artık seyahat ederken bireyler risk taşımadığını hasta ya da temaslı olmadığını bu uygulama ile gösterecek. Kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulama, uçağa binerken serbest giriş kartı olacak. Seyahat ederken risk taşımadığınızı göstermeniz istenecek. Uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.” dedi.

HES Kodu ile seyahat firmaları yolculuk yapmak isteyen kişinin sağlık durumunu sorgulayacak. Kişide risk varsa seyahat isteği onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle ileşime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

HES Kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu İşlemleri bölümüne girdikten sonra HES Kodu Ooluştur butonuna tıkladığınızda kullanım süresini seçerek kod oluşturabilirsiniz.

Sadece Hayat Eve Sığar Uygulaması ile değil SMS yöntemi ile de HES Kodu’na ulaşmak mümkün.

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılarak 2023’e SMS gönderebilir ve HES Kodu alabilirsiniz.