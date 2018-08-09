250 kilo ağırlığındaki Cuma Yıldız tedavi altına alındı

Hatay İskenderun’da yaşayan 250 kilo ağırlığındaki Cuma Yıldız, fazla kilolarından kurtarılması için tedavi altına alındı.

Hatay Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından evinden ambulansla alınan 47 yaşındaki Yıldız, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.

Yıldız, aşırı kiloları nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini ve evden dışarı çıkamadığını söyledi.

Askere gittiği yıllarda 70 kilo olduğunu ancak askerlikten 90 kilo olarak döndüğünü anlatan Yıldız, " O yıldan itibaren sürekli kilo alıyorum. Kapımın önüne çıkmak, gezmek, dolaşmak istiyorum" diye konuştu.

“Bazıları benimle alay ediyor”

Bazılarının kendisiyle alay ettiğinden bahseden Yıldız, “Doktorlarımız bana yardımcı olsunlar, beni zayıflatıp yürütsünler başka bir şey istemiyorum. Yere uzandığım zaman bir daha kalkamıyorum, lavaboya bile gidemiyorum" dedi.

Yıldız, bir an önce tedavi olarak kilolarından ve çevresindeki insanların bakışlarından kurtulmak istediğini söyledi.

Kaynak: AA