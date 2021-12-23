Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlilik öncesi SMA taraması başladı
Sağlık Bakanı Koca, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor" açıklamasını yaptı.
SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2021
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Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı SMA
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