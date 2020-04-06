E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet maske başvuruları başladı… PTTAVM ücretsiz maske…
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtılacağını açıkladı. Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet maske kayıt...
Altun, başvuru yapan 20-65 yaş arası her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini söyledi.
Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor.
Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.
Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.
E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet kapısından maske başvuruları açıldı.E-devlet şifresine ihtiyaç olmadan başvuru yapılabiliyor.
E-devlet ücretsiz maske siparişi vermek için tıklayınız.
Kimlere maske dağıtılacak?
Altun, başvuru yapan 20-65 yaş arası her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini söyledi.
Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor.
Kaç maske verilecek?
Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.
Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.
Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak
"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.
Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
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