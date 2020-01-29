H1N1 ya da halk arasında bilinen adıyla domuz gribi. Hastalık, erken teşhis edilemediğinde daha fazla kişiye bulaşabiliyor ve tedavi de güçleşiyor.

Türk bilim insanları, domuz gribini dakikalar içinde teşhis edebilen bir cihaz geliştirdi. Hastalar artık domuz gribine yakalandığını günler süren testlere ihtiyaç duymayacak, Türk bilim insanlarının geliştirdiği cihaz sayesinde sonuçlara 5 dakikada ulaşılabilecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde geliştirilen cihaz, 1,5 yıllık çalışmanın sonucu. Hastadan alınarak biyoçipin üzerine enjekte edilen salgıda virüs olup olmadığı kısa sürede belirlenebiliyor.

Biyotıp ve Genom Merkezi Araştırma Grup Lideri Dr. Arif Engin Çetin, sistemin tamamının yerli ve milli olduğunu söyleyerek, "Bir hasta hastaneye gittiği zaman minimum bir gün beklemek zorunda bu 3 güne de çıkabilir, biz sistemimizle bundan çok kısa, 5 dakika gibi kısa bir sürede tespiti yapmak istiyoruz" dedi.

Kişi başı maliyeti 50 lira

LED ışık kaynağı ve kameradan oluşan cihaz, 70 gram ağırlığında. Taşınabilir özelliği sayesinde sağlık çalışanlarına büyük kolaylık sağlayacak. Üstelik, mevcut testlere oranla çok daha ucuz.

Araştırma Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ahsen Koçer ise şunları söyledi:

"Normal klasik yöntemlerle virüs saptama yoluna gittiğinizde bunun kişi başı maliyeti yaklaşık 350-500 lira arasındayken, bizim yaptığımız cihazla yaklaşık 50 liraya gelecek kişi başı maliyeti..."

Patent başvurusunun ardından cihazın seri üretimine geçilecek.

Haber: Gül Benli

Kamera: Altan Ayhan