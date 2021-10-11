Koronavirüs ile mücadelede aşılama çalışması tüm hızıyla sürüyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar 112 milyonun üzerinde aşı yapıldı. Ancak bu oran, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için henüz yeterli değil.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, toplumsal bağışıklığın oluşması için yüzde 90'ın üzerine çıkılması gerektiğini, bu oranın şu anda Türkiye'de yüzde 55 civarında olduğunu söyledi.

Delta, toplumsal bağışıklıkta aşılama hedefini yükseltti

Önceki hesaplamalarda nüfusun yüzde 70'inin aşılanması toplumsal bağışıklık için yeterliydi. Ancak Delta varyantı bu hesabı günceleme zorunluluğu getirdi. Artık hedef yüzde 90'ın üzerine çıkmak.

Özlü, "Bir virüsü taşıyan bir kişi 3 kişiye taşıyordu ama şimdi Delta varyantını taşıyan bir hasta 5-6 ya da 7-8 kişiye bulaştırdığı hesap ediliyor" dedi.

"Ben gencim bunu yenerim deyip aşı olmuyorlar"

Son zamanda hastalığa yakalananların çoğunluğunu ise genç nüfus oluşturuyor.

Uzmanlar bunun başlıca sebebinin aşı yaptırmamak olduğunu belirtiyor.

Aşı yaptıranlardaki rehavet de taşıyıcılığı arttırıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü şunları söyledi:

"Şu anda kaybettiğimiz insanlar hep genç insanlar. Ben yoğun bakım ve COVID servisi olan bir bölümü yönetiyorum ve şu anda hasta yaş ortalamamız 25-30. Sapasağlam insanlar bunlar, daha önce kronik hastalığı olamayan kişiler, kendini güvende hissedip aşı olmayan kişiler, ben gencim bunu yenerim hasta olmam bunu ayakta atlatırım diyen kişiler."

Salgınla mücadelede aşılar yüzde 95 oranında koruyuculuk sağlıyor. Virüsten korunmak için vatandaşların kısa sürede tam doz aşılarını yaptırması gerekiyor.

Uzmanlara göre, maske ve mesafe tedbirleri de aşı olunsa bile ihmal edilmemeli.