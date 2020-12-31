Aşılamanın yol haritası hakkında merak edilenleri Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan TRT Haber’e anlattı.

Çin’den Türkiye’ye gelen tüm numuneler içinde rasgele seçimler yapılarak aşı örnekleri alındığını ve bu numunelerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun laboratuvarında değerlendirildiğini ifade etti.

Aşıların güvenlik testinin yaklaşık 2 hafta süreceğini söyleyen Bilim Kurulu Üyesi İlhan, ocak ayının 2’nci haftasında uygulamaya geçileceğini aktardı.

Aşı uygulama planı hakkında da bilgi veren Prof. İlhan, sağlık çalışanlarının, 65 yaş üstü kronik hastaların, huzurevi ve bakımevinde kalan engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ve 65 yaş üstü diğer bireylerin ilk plandaki aşılama grubu içinde yer aldığını belirtti.

-Aşılama ne zaman başlayacak?

-Aşılama süreci nasıl olacak?



Aşılamanın yol haritası hakkında merak edilenleri Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/JyDzSPDiET — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2020

Aşılama öncelikle aile sağlığı merkezlerinde olacak

Her gün kaç kişinin aşılandığını kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi İlhan, aşılamanın uygulanacağı yerlerin öncelikle vatandaşların kolay ulaşabilecekleri aile sağlığı merkezleri olduğunu, devlet ve özel hastanelerde de aşılamanın uygulanacağı bilgisini verdi.

"Aşıya talep ciddi miktarda arttı"

İlhan, “Aşının gelmesiyle beraber talep ciddi miktarda arttı. Talep güzel ama süreci yönetmemiz gerekiyor. Süreç, Sağlık Bakanlığımızın web sitesinde yer alıyor. İnternet erişimi olmayan vatandaşlarımız da telefonla bakanlığımıza ve aile hekimlerine sorabilecekler. Kendilerine sıra ne zaman gelecek ve sıra geldiğinde nasıl olacaklarını MHRS’den öğrenebilecek."

2 doz aşı daha koruyucu

Vatandaşların birinci doz aşıyı olduktan 28 gün sonra ikinci dozu alacaklarını hatırlatan İlhan, “2 doz aşı daha etkili oluyor. İkinci doz aşıyı olduktan sonraki ilk 14 gün içinde vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Toplumsal bağışıklığın oluşması için bu çok önemli. Bu sürece uyulduğu takdirde toplumsal bağışıklık dediğimiz yüzde 60 seviyesine ulaşabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

