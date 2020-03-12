78 yaşındaki Halil Cebeci, 27 yıl önce sol elinin titremesi ile hayatını kabusa çevirecek olan Parkinson’un ilk belirtilerini yaşadı.

Titremenin yanı sıra zaman içerisinde tutukluk, hareket yavaşlığı, yürüme ve konuşma güçlüğü de yaşayan Cebeci, sadece Parkinson sandığı hastalığı, aslında hem Parkinson hem de Parkinson ile en çok karıştırılan hastalık olan 'Esansiyel tremor'du.

Cebeci, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh'a başvurdu. Op. Dr. Zırh ve ekibi Cebeci'ye operasyonla beyin pili taktı. Titremelerin sona erdiğini söyleyen Op. Dr. Ali Zırh, operasyon hakkında şu bilgileri verdi:

"Genelde Parkinson titremesi istirahat titremesidir. Bunun dışında pozisyonel dediğimiz bir eylem, bir işlem yaparken ortaya çıkan titremeler de var. Bunlar ‘Esansiyel tremor’ başlığı altında anılır. Halil Bey, bu hastalık bulgularının ikisine birden sahip olan bir hastamızdı. Bizler, bazı durumlarda genç yaştaki bir hastaya ameliyat öneremeyeceğimiz gibi, ileri yaştaki bir hastaya da ameliyat önerilebiliriz. Yaş tek başına bir kriter olmayıp hastanın ilaca cevap vermesi, zihinsel durumu, beynin anatomik yapısı gibi birçok kriter ameliyat kararını belirlemektedir. Gerekli değerlendirmeler sonucu ameliyata uygun bulduğumuz Halil Bey’in 27 senelik titremeleri beyin pili tedavisi ile son buldu. Artık bağımsız yaşayabilecek ve günlük ihtiyaçlarını kendi karşılayabilecek.’’