Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Tahran'dan gelen uçağın Ankara'ya indirilmesi

Rotası İstanbul olan uçağı Ankara'ya çevirdik. Riski minimalize etmek için karantinaya ya da gözleme almamız gerektiğine karar verdik. Geçmişte hastane hazırdı, İstanbul'da hazır olan hastaneler var. Daha önce de personelin deneyiminin varlığı nedeniyle Ankara'yı daha uygun gördük.

"İranlıları ülkeye almıyoruz"

İranlı hiç kimseyi bu süreçte almıyoruz. Dün itibarıyla Çin dışında 33 ülkede koronavirüs görüldü.

#SONDAKİKA

[İran'dan Getirilen Türkler Karantinada] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İranlı hiç kimseyi bu süreçte almıyoruz.https://t.co/g7M92BVjgC pic.twitter.com/9ZmTYBv9M5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2020

Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez. 'Virüs Türkiye'ye girmez' diyemeyiz ama bütün hazırlıklarımız var.

[İran'dan Getirilen Türkler Karantinada] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüs Türkiye'ye girmez diyemeyiz ama bütün hazırlıklarımız var. https://t.co/g7M92BVjgC pic.twitter.com/Wra4s640gt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2020

"Sınır bölgelerinde sahra hastaneleri oluşturuldu"

Çin ve İran'dan gelen herkesi 14 gün gözetim altında tutuyoruz. Bizim sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor. Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu. Kum ve Meşhed geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutmak, ülke içine almamak yeni yaklaşımımız.

Vatandaşlarımız rahat olsun, bütün tedbirleri alma konusunda hassasız.

"DSÖ'den bir şeyi gizleyebilir misiniz?"

Tedavi zincirini bırakıp, 'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek? Böyle bir şey olabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi?

"İran'da ciddi bir salgın var, bize de gelebilir"

Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Özellikle şu dönemde kişisel hijyen ve el yıkama çok önemli. Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var.

Hac ziyareti

Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi olabilir, onu da kamuoyuyla paylaşırız.

Aşı çalışmaları

Aşı çalışmasıyla ilgili gelişme olduğunu söyleyen merkez ve ülkeler var. Aşı ile ilgili antikor sürecinden sonra klinik çalışma son derece önemli. Esas zaman alıcı olan da klinik çalışma. Bu süreç en az 6-9 ay olacak. Bugünden yarına aşının hemen pratik kullanıma geçebileceğini beklemiyoruz.