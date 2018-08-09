Ayak kaval kemiği kalçasına nakledildi

Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hastanın ayak kaval kemiği, kalça kemiği yerine nakledildi.

Üniversite’den yapılan açıklamaya göre, Ortopedi Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Özhan Pazarcı, kalça osteonekrozunun, halk arasında kalça kemiğinin çürümesi ve ölmesi olarak bilindiğini söyledi.

"Hakimiyet gerektiren bir ameliyat"

Hastalığın erken evrelerinde bu hastalara ameliyatsız tedavi uygulandığını ve ileri evrelerde kalça protezi kullanıldığını aktaran Pazarcı, şunları konuştu:

"Sağlıklı kalça kemiğini korumak ve yeniden kazanmak için yapılan bir ameliyat var. Bu da ileri mikrocerrahi teknik gerektiren canlı kemik nakli ameliyatıdır. Burada hastanın kaval kemiğini alıp damarıyla birlikte kalça kemiğine naklediyoruz. Böylece hasta sağlıklı kalça kemiğine tekrar kavuşuyor. Bu, ekip gerektiren ileri mikrocerrahi tekniklerine hakimiyet gerektiren bir ameliyattır.”

"Yüzde 85 oranında başarı sağlanıyor"

Bu operasyonun hastanelerinde ilk kez yapıldığını anlatan Pazarcı, “Bu ameliyatlarda yüzde 85 oranında başarı sağlanıyor. Daha sonra yine kalça protez ameliyatına gitmelerine gerek kalmıyor. Hastamız 60 yaşında uzun süredir kalçasından muzdarip bir hastaydı. Canlı kemik nakliyle hastamızın sağlığına kavuşmasını sağladık." dedi.

Ameliyat ekibinde yer alan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi Handan Derebaşınlıoğlu ise, hastanın operasyonunun başarılı geçtiğini anlattı.

Ayak kaval kemiği, kalça kemiği yerine nakledilen Yusuf Karaköcek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA