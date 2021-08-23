Sosyal medya çarpıtmalarına, fısıltı gazetesine inandı. Aşı yaptırmadı, ancak bedeli ağır oldu.

İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Hayri Dağlı tatil için gittiği Çanakkale'de rahatsızlandı.

Aşı olmadığına pişman oldu

Eşi ile koronavirüse yakalandıkları anlaşıldı. Devlet hastanesinde 9 gün tedavi gördüler.

Dağlı, pişmanlığını cep telefonu kaydıyla duyurdu.

"Buradan çıkınca ilk iş aşımı olacağım. Bugüne kadar olmadığıma pişmanım. Sonuç bu, odaya mahkum oluyorsunuz, ne su isteyebiliyorsunuz ne başka bir şey. Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Çoluğumuz çocuğumuz perişan oldu evde. Biz aynı şekilde burada bunların sebebi bu aşıyı olmamamız. Aşıdan korkmak yok. Tedavi tek, bilime inanın, güvenin. "

"Amacımız pişmanlıkları azaltmak"

Çanakkale'de de diğer iller gibi tedavi gören koronavirüs hastalarının çoğu aşısız.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, "Çocuğunu görmek isteyen hastalarımız, aşı olsaydım belki ailemle vakit geçirirdim diyen vatandaşlarımız, telkin olmasına, önerilmesine rağmen sosyal medyadan etkilenip aşıdan kaçan vatandaşlarımız bundan en çok etkilenenler. Tabi hepsi pişman, amacımız bu pişmanlıkları azaltmak" diye konuştu.

Çanakkale, ilk doz aşıda yüzde 87,6 ile ikinci sırada bulunuyor. İkinci dozda ise yüzde 70 aşılandı.

