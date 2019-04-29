Aşı karşıtı kampanyadan etkilenen aile sayısı her yıl katlanarak artıyor. Uzmanlar aşı haftasında toplum sağlığı açısından büyüyen riske bir kere daha dikkati çekti. Aşının dünyada her yıl 25 milyon kişinin hayatını kurtardığı vurgulandı.

Son yıllarda Türkiye'de çocuklarına aşı yaptıranların sayısında düşüş var. 2017 rakamlarına göre 23 bin aile çocuklarına aşı yaptırmadı. 2018'de bu rakam arttı.

Aşı olmanın reddedilmesi küresel sağlık tehditleri listesinde ilk 10'da yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2019’un ilk üç ayında dünyada kızamık vakaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla dörde katlandı.

Kaynak: TRT Haber