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Sağlık raporları mevzuatta tanımlanmış durumda. Fakat bazı kurum ve kuruluşlar farklı raporlar talep edebiliyor.

"Satranç oynayabilir, sek sek oynayabilir" şeklinde rapor isteniyor

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre mevzuat harici 200'den fazla rapor olduğu belirtiliyor. Bunlar arasında "Satranç oynayabilir, sek sek oynayabilir, okul gezisine katılabilir" şeklinde bile rapor istenebiliyor.

Aile hekimlerinin iş yükü rapor nedeniyle yüzde 30 artıyor. Üstelik bu hem vatandaşları hem de doktorları zor durumda bırakıyor.

"Bu raporların mevzuatı yok"

İstanbul Aile Hekimleri Der. Baş. Yrd. Dr. Serkan Özbakış, "Bu raporlar için ne yapılacağı belli değil, bu raporların mevzuatı yok. Hangi hastalıkları varsa, bir kişiye satranç oynayamaz diyebiliyorum bilmiyorum mevzuat yok çünkü. Yani neye bakacağımızı bilmiyoruz, neye göre bu raporu vereceğimizi bilmiyoruz." dedi.

Mevzuat dışı raporlar en çok yüzme havuzlarından isteniyor.

Özbakış konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kişinin kendi beyanını ben sağlıklıyım hiçbir şekilde sağlık problemim yok, ben havuzda yüzmek istiyorum demesinin yeterli olması gerekiyor, Sağlık Bakanlığının görüşü de bu yönde ama ne yazık ki diğer kurumlar bu tarz raporları talep etmeye devam ediyorlar."

"Raporların neredeyse yüzde 95-97'si gereksiz"

Aile hekimleri bu tür raporların kaldırılması gerektiği görüşünde.

İstanbul Aile Hekimleri Der. Başk. Dr. Kutbettin Demir, "Raporların neredeyse yüzde 95-97 si gereksiz rapor. Bunlar kaldırılırsa iş yükü azalacaktır. Biz de hastalarımıza daha fazla zaman ayırabileceğiz. Hem vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek hem de devlet bütçesi vatandaşın bütçesi daha rahatlayacaktır. Çünkü bunlarla ilgili gereksiz tetkikler yapılıyor, gereksiz muayeneler ve ücretler ödeniyor."

Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Haber: Fatma Demir Turgut