Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
AB'den BioNTech-Pfizer aşısına onay
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği COVID-19 aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi.
EMA'nın söz konusu aşıya yeşil ışık yakmasının ardından gözler AB Komisyonu'nun kararına çevrildi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Şimdi hızlı hareket edeceğiz. AB Komisyonu'nun bu akşam karar vermesini umuyorum." diye konuştu.
COVID-19'un mutasyonlu türüne karşı etkisi
EMA ayrıca, BioNTech-Pfizer aşısının, İngiltere'de mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı hale gelen COVID-19'un yeni türüne karşı "büyük bir olasılıkla" koruma sağlayabileceğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Son Dakika
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