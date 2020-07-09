Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti. 2879 kişinin daha COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 190 bin 390'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 103 test yapıldı, 1024 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 2879 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623'e ulaşırken, vaka sayısı 209 bin 962, vefat sayısı da 5 bin 300 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 399 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, " Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.” ifadelerini kulandı.