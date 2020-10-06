Komuta merkezinden gelen bildirimle harekete geçiyorlar. Sadece birkaç dakikada hazırlıklar tamamlanıyor.

Virüs ile mücadelede önemli görev üstlenen 112 ekiplerinin mesaisi her gün böyle başlıyor.

Onların koronavirüs mesaisine TRT Haber muhabiri Sabahnur Sayılgan ve kameraman Mustafa Tunç da eşlik etti.

Zamanla yarışıyorlar

Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları zamanla yarışıyor. Belirlenen adrese kısa sürede ulaşan ekipler, koronavirüs şüphelisine hemen ilk tetkikleri yapıyor.

Ankara 112 İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Birsen Cevahiroğlu Teke, "Komuta kontrol merkezindeki danışman ekip vakayı dinler, değerlendirir, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, kontrol altına alınamayan ateş, bilinç değişikliği, hareket kaybı gibi durumlarda acil olduğuna karar verir, ekibi yönlendirir. Hastamız da bunu fark ettiğinde 112'yi arıyor. Ekibimiz ambulans uygunluğuna karar veriyor" dedi.

Hasta, dikkatli bir şekilde ambulansa taşınarak hastaneye götürülüyor. Hastanede doktorlara ilk bilgileri de onlar veriyor.

24 saat görev başındalar

Hasta, hastaneye sevk edilse de 112 ekibinin koronavirüs mesaisi bitiyor. Ekipler, her vakadan sonra kendilerini, tüm ekipmanlarını ve ambulansı dezenfekte ediyor.

112 ekiplerinin koronavirüs mücadelesi 24 saat aralıksız sürüyor.