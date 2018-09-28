Anne sütü bebeğe verilen en güzel hediye

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla, anne sütünün önemine dikkat çekti.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, anne sütünün en doğal, en taze ve bebeğe verilecek en uygun besin olduğunu belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Anne sütü, annenin bebeğine vereceği en güzel hediyedir. Emzirmeye ilk yarım saat içinde başlanması ve ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi, altı aydan sonra iki yaş ve ötesi tamamlayıcı besinlerle emzirmeye devam edilmesi gerekmektedir. Anne sütü en doğal en taze ve bebeğe en uygun besindir. Her bebek için kendi annesinin sütü idealdir ve bebeğe özel bileşimde salgılanır. Anne sütünün bileşimi; bebeğin erken doğumuna, gelişimine, gün içerisindeki öğünlerine göre değişmektedir."

Bebeğe sadece anne sütü yeter

Büyüme ve gelişmenin ideal şartlarda olabilmesi için beslenmenin çok önemli olduğu belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Emzirme sırasında en fazla uyarıyı emzirilen meme aldığından, her emzirmede bir meme emzirilerek tamamen boşaltılmalıdır. Bir emzirme seansında gelen ön süt sulu ve şekerli, son süt proteinli ve yağlıdır.

Emzirmenin sonuna doğru gelen süt daha yağlı olduğundan bebekte daha iyi doygunluk hissi olur. Bir meme boşalana kadar emzirmeye devam edilmesi hem iki memenin de tam olarak boşalmasına ve buna bağlı olarak süt yapımının artmasına ve daha yağlı olan son sütü alan bebeğin doymasını ve kilo almasını sağlar. Ön sütteki su oranın yüksek olması nedeni ile bebeğe ilk 6 ay su dahi hiçbir ek gıdanın verilmesine gerek yoktur."

Kaynak: AA