Sakarya'daki Kitap Sokağı, ramazan ayında daha da hareketleniyor. Vatandaşları yazılı eserlerle buluşturan sokak, iftar sonrası etkinliklerinin de vazgeçilmez adresi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöz ve Hacivat gösterisi ilgi görüyor. Çocuklar pür dikkat oyunu izliyor. Geleneksel değerler, gelecek nesillere aktarılıyor.

Güldürürken düşündüren diyaloglar, büyüklerin de beğenisini kazanıyor. Şehirdeki Karagöz ve Hacivat gösterileri ramazan boyunca devam edecek.

Haber, kamera: Mehmet Karakaş