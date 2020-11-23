Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Osmancık İmam Hatip Lisesi öğrencileri de Yalçın için hatim okudu.

Yalçın'ın Osmancık Şehitliği'ndeki kabri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile vatandaşlar Yalçın'ın mezarını ziyaret etti. Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakan Kaya ve beraberindekiler, dua etti.

Kaymakam Akpay, törende yaptığı konuşmada, Yalçın'ın aziz hatırasını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Milletvekili Kaya ise şehit öğretmen Yalçın'ın kanının yerde kalmadığını vurguladı.

Baba Sadık Yalçın'ın, Azerbaycan'da bombalı saldırıda şehit olan Azeri bir kızın hikayesinden etkilenerek kızına Aybüke ismini verdiğini anlatan Kaya, "Aybüke öğretmen, adını aldığı Azerbaycan'da, Karadağ'da bomba ile şehit olmuş Azeri Aybüke'nin kaderiyle aynı kaderi yaşamıştır. Adını aldığı Aybüke Azerbaycan'da şehit olmuş, babası Sadık Yalçın da bu hikayeyi bir çizgi filmde izleyip etkilenmiş ve kızına aynı ismi vermiştir. Bizim Aybüke'miz de aynı şekilde şehit oldu. Karabağ'da şehit edilen Azeri kızımız, kardeşimiz Aybüke'nin kanını yerde bırakmadık. Karabağ'da Türk'ün bayrağını dalgalandırıyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz." dedi.

Anma etkinliğine, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.