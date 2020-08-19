Baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan Özel Harekat Polisleri, Ankara Özel Harekat Başkanlığı merkez teşkilatına bağlı olarak 1983’ten bu yana Ankara Gölbaşı’nda görev yapıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Devlet büyükleri de onlara emanet

Zorlu eğitimleri büyük özverilerle tamamlayan Özel Harekat Polisleri her zaman her şartta daima göreve hazır. Terörle mücadalede de aktif rol oynuyorlar. Terör örgütlerinin silahlı eylemlerini engelleyerek silahlı terörist grupları etkisiz hale getiriyorlar.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kaçırılan ulaşım araçlarına (uçak,tren) kurtarma operasyonu düzenliyor ve rehine olaylarına müdahale ediyorlar. Rehineleri burnu bile kanamadan kurtarmak onların işi…

Özel Harekat Polisleri güvenliği tehdit eden silahlı şahısları keskin nişancılarla etkisiz hale getirmenin yanı sıra devlet büyüklerinin güvenliğini de sağlıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

15 Temmuz hain darbe girişiminde 51 şehit verdiler

Türkiye’nin göz bebeği olan Özel Harekat Polisleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cü darbecilerin hedefindeydi.

Öyle ki o gece Özel Harekat Başkanlığı’na F-16’larla düzenlenen bombalı saldırıda 7’si Havacılık Dairesi olmak üzere 51 Özel Harekat Polisi şehit oldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Özel Harekat, başarılı birçok operasyonlara imza atmıştır”

Özel Harekat Başkanlığı’nda görevli polis memuru, katıldıkları başarılı operasyonları şu sözlerle anlattı:

"Özel Harekat Başkanlığı kuruluşundan bu yana arazi operasyonlarında, meskun mahal operasyonlarında, hava deniz kara bütün ulaşım araçlarında da başarılı operasyonlara imza atmıştır. Bunları sürdürme adına buradaki eğitimlerimizi sıkı bir şekilde devam ettiriyoruz. Eğitimlerimizin sonucunda da arkadaşlarımıza da bu konularla ilgili bilgilendirme yapıyoruz, onları hazır bir şekilde tutmaya gayret ediyoruz.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Özel Harekatın bu zamana kadar girmiş olduğu operasyonların tamamında başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu zamana kadar Özel Harekat Başkanlığı’nın gerçekleştirmiş olduğu hava ulaşım araçları operasyonları mevcut. Kuruluşundan bu yana hava ulaşım araçlarına müdahalesi var, bu müdahalelerin tamamında başarılı olmuştur. Hiçbir rehinenin burnu kanamamıştır. Hiçbir personelimiz zarar görmemiştir, bütün operasyonlardan başarıyla çıkılmıştır, bütün rehineler kurtarılmıştır."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Dünya basını Özel Harekatı konuşuyor

Başka ülkelerin Türkiye'den eğitim istediğini belirten polis memuru şunları söyledi: