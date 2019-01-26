Sinema kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesinin ilk olumlu yansıması görüldü. Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminin vizyon tarihi açıklandı. Film, 1 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

"Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminin aslında 1 Ocak’ta gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak yapımcılar ile salon işletmecilerini karşı karşıya getiren mısır-bilet tartışmasının büyümesiyle hem bu filmin hem de bazı yapımların vizyon tarihi ertelendi.

Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Beklenen oldu, krizin aşılması için Meclis, kanunu torba yasada onayladı. Yılmaz Erdoğan da filmin vizyon tarihini sosyal medya hesabından açıkladı.

Biletler, mısır veya başka bir ürünle birleştirilip satılamayacak

Yeni kanunla birlikte sinema salonu işletmecileri, biletleri mısır veya başka bir ürünle birleştirerek satamayacak.

Yeni düzenleme ile milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmler ve sinema filmleri desteklenecek.

Reklamlar 10 dakikayı, fragmanlar 5 dakikayı geçemeyecek

Film öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10, fragmanların süresi ise en fazla 5 dakika olacak.

Kaynak: TRT Haber