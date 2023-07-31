Yılın ilk 6 ayında Türkiye'yi 22 milyon 945 bin kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2023 yılı ilk 6 ay rakamları ile gündemdeki konuları değerlendirmek üzere, Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı yaptı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyada en fazla etkili tanıtım yapan ülkeyiz. 200 ülkede tanıtım yapıyoruz. İlk 6 ayda ziyaretçi sayısı yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin kişi oldu.

İlk 6 ayda turizm geliri yüzde 27 artışla 21 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleşti.

11 şehirde festivaller başlıyor

Kültür yolu festivalleri uluslararası turizm için de çok çok önemli bir fonksiyon. Geçen yıl festival yapılan il sayısını 5’e çıkardık.

Deprem nedeniyle bu yıl ertelemiştik. 11 şehirde bu haftadan itibaren festivallere başlıyoruz. Nevşehir ile festivaller başlıyor.

Ayasofya'da restorasyon başlıyor

Ayasofya'da depreme karşı güçlendirme restorasyonuna geçiliyor. Bütün çalışmalarda Ayasofya, ziyarete ve ibadete açık olacak.

Minarelerden ilk olarak İkinci Beyazıt minaresi sökülüp onarımı yapılacak.