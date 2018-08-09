Volkanik kayaçlardaki Aygır Gölü'ne ilgi artıyor

Bitlis Adilcevaz’da bulunan Aygır Gölü, el değmemiş doğasıyla yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor.

Volkanik patlama sonucu Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı eteğinde oluşan Aygır Gölü, masmavi suyu, gölün ortasındaki balık havuzu ve yemyeşil doğasıyla misafirlerini ağırlıyor.

Süphan Dağı'ndaki buzul sularından beslenen, eşsiz manzarası ve doğal güzelliklere sahip göl, özellikle kamp kurmak ve doğa ile baş başa kalmak isteyenler için ideal mekanlar arasında.

Huzurlu ve sakin bir ortam

Türkiye'nin önemli doğa alanları listesinde yer alan ve yaban hayatını geliştirme sahası statüsüne sahip Aygır Gölü, bünyesindeki biyolojik çeşitlilikten dolayı araştırma yapılan önemli alanlardan.

Huzurlu ve sakin bir ortam arayan ziyaretçiler,kuş seslerinin yankılandığı Göl manzarasına karşı hem balık yiyor hem de sakin bir ortamda doğanın tadını çıkarıyor.

"Çevresinde çok sayıda kuş türü barındırıyor"

Tur rehberi ve balık restoranının sahibi Alpaslan Taşkın, tektonik bir göl olan Aygır Gölü'nde 4 çeşit balık, çevresinde çok sayıda kuş türünü barındırdığını söyledi.

1982 yılından önce gölün daha da güzel olduğunu anlatan Taşkın, "Adeta bir kuş cennetiydi. Burada pelikan, flamingo, beyaz kaz, kuğu ve ördekler barınırdı. Kuşların göç güzergahıydı. O dönemlerde ilçeye su verilince, gölün su seviyesinde düşüş yaşandı. Bu çekilmeden sonra buradaki kamışlar kurudu. Daha sonra göl, birinci dereceden sulak alan kapsamına alındı" dedi.

Gölün çevresine ahşap evler yapılacak

Taşkın, Aygır Gölü'nü turizme kazandırmak için ilgili kurumlara sundukları projenin onaylandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu bölgede küçük ahşap evler yapacağız. Evlerde kalmak istemeyenler için de modern kamp alanları oluşturacağız. Nasip olursa evlerin 15 gün içinde temelleri atılacak. Gölün etrafına 100 bine yakın fidan diktik. Ağaçların zarar görmemesi için etrafını tel örgüyle kapattık. Burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. Projenin geçmesinde valimizin çok büyük emeği var."

Kaynak: AA