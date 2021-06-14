Ünlü keman virtüözlerinden olan Selçuk Tekay hayatını kaybetti.

Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı Emel Sayın duyurdu.

"Çok üzgünüm"

Emel Sayın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

Unutulmaz şarkıların bestekarı

Ünlü virtüöz ve bestekar Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.