Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin dünyaca ünlü el halısı Yağcıbedir'in desenleri yüzlerce yıllık geleneği yansıtıyor.

Rengini, doğadan toplanan bitkilerle yapılan kök boyadan alıyor. İlmek sayında ipek halıdan sonra geliyor. Metrekaresinde 160 bin ilmek bulunuyor.

Dayanıklılığı ile de tüm dünyada haklı bir üne sahip Yağcıbedir halısı için uluslararası bir festival düzenlendi.

Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği'nde ustaları, el dokuması halının özelliklerini anlattı.

Bu geleneği yaşatmak için ilçede ipliğe rengini veren bitkilerin yetiştirildiği kök boya bahçeleri oluşturuldu.

3 bin yıllık geçmişe sahip

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Yağcıbedir halısı 3 bin yıllığa sahip Orta Asya'dan bölgemize getirilmiş çok özel bir ürün. Coğrafi işareti alınmış bir ürün. Bugün 250'ye yakın evde hala Yağcıbedir halısı dokunuyor. Yağcıbedir aslında bizim bir markamız. Bölgenin kalkınma modeli" dedi.

Festival, Yağcıbedir halısı motiflerini taşıyan kıyafetlerin sergilendiği bir defileye de ev sahipliği yaptı.

Şenlik kapsamında Yağcıbedir motiflerini takı ve eşyalarda yaşatan geleneksel el sanatları ustaları da sergiler açtı.