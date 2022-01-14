Osmanlı döneminde Namazgah tepesinde çeşitli etkinlikler, mitingler düzenlenmekte kalabalık Cuma namazları kılınmaktaydı.

91 yıldır faaliyet gösteren Ankara Etnografya Müzesi de şehrin kalbinde bulunan tarihi Namazgah tepesinde kuruldu.

[Fotoğraf: İrem Yavuz /TRT Haber]

Başkent olarak yeniden inşa edilen Ankara’da bir devlet müzesi kurulması fikriyle Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu, Maarif Vekalet’ine çağrıldı. Kendisinden Türk mimari özelliklerini en iyi şekilde yansıtan bir bina inşa etmesi istendi.

Anadolu’nun tarihine ve eski Türk mimarisine oldukça hakim olan Koyunoğlu, hazırladığı projeyi kısa sürede tamamladı. Kabul edilen projenin inşasına 25 Eylül 1925’te başlandı.

Eski Türk mimarisinin harmanlanması

Ünlü mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun çalışmalarıyla ortaya çıkan, hem dış hem iç cephede Türk İslam kültürünü yansıtan Etnografya müzesi, Türkiye’nin en önemli müzeleri arasında kendine yer buluyor.

Sivri kemerli ve mukarnaslı sütun, taç kapı özelliğindeki giriş, cephedeki simetrik uygulama ve çatı alınlığında kullanılan dendanlı süslemeler Selçuklu mimarisini gözler önüne sererken giriş kısmında yer alan kubbe ve çeşitli kalem işi süslemeler de Osmanlı döneminin ihtişamını bizlere yansıtıyor.

[Fotoğraf: İrem Yavuz /TRT Haber]

Birçok ilke ev sahipliği yapan müzenin Selçuklu ve Osmanlı döneminde taşıdığı derin izleri binaya girmeden fark etmeye başlıyorsunuz.

Kubbe, İslam aleminde olduğu gibi bu binada da topluluğu bir çatı altında toplama anlayışından vücut buluyor. Bununla birlikte kubbenin üzerindeki üç yapraklı palmet; gökyüzünde, yeryüzünde ve yeraltında Türk ve İslam kültürünün sonsuza dek var olması temennisiyle şekillendirilmiş bir motif olarak karşımıza çıkıyor.

Anadolu’nun kültür varlığı kapılarını açıyor

Bir topluluğa ait süs eşyası, kıyafetler, kullanılan araç gereçler, yapı malzemeleri ve sanat eserleri etnografya biliminin kültür varlıklarını ortaya çıkarmasına yardımcı olurken Ankara Etnografya Müzesi’nde de ülkenin dört bir yanından toplanan kültür varlıkları ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Türk sanatının Selçuklu Devri’nden günümüze kadar devam eden örnekleri Ankara Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Müzede yer alan Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri ve süs eşyaları dönemin sosyal hayatına adeta ışık tutuyor.

[Fotoğraf: İrem Yavuz /TRT Haber]

Kıyafet Salonu’nda bulunan 19’uncu yüzyıla ait Ankara seğmen ve zeybek kıyafetleri, gelin giysileri, yöresel halk giysileri ziyaretçilerin ilgisini çekerken bir berber dükkanının canlandırıldığı salonda ise Anadolu’daki damat tıraşı mizanselleştiriliyor. Kına salonunda ise evlilik ritüelleri içerisinde yer alan kına yakma töreni canlandırılıyor.

Gıyaseddin Keyhüsrev’in görkemli tahtı

Türk ağaç işçiliğinin en güzel örnekleri de müzenin geniş koleksiyonunda kendine yer buluyor. Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahtı da sergilenen nadide el işçiliği eserler arasında yer alıyor.

[Fotoğraf: İrem Yavuz /TRT Haber]

Türk halı sanatının eşsiz motifleri çağdan çağa aktarılıyor

Anadolu’nun hemen her yöresinde halı dokumacılığı yapılmakla birlikte 16. yüzyıldan başlayarak Gördes, Kula, Milas, Uşak, Ladik, Kırşehir ve Sivas nitelikli halı üretim merkezi olarak ün kazanmış.

Müzede gezerken Türklerin halı sanatında kullandığı motifleri de inceleme fırsatı buluyorsunuz. Bereketi sembolize eden ‘eli belinde’ motifi, güç kuvvet ve doğurganlığı simgeleyen ‘koç boynuzu’, ölümden sonraki hayatı simgeleyen ‘hayat ağacı’ ve insan ruhunu simgeleyen bu sebeple de kutsal kabul edilen ‘kuş’ motifi de Türk halı sanatının derinliğini çağdan çağa aktarıyor.

[Fotoğraf: İrem Yavuz /TRT Haber]

Atatürk’ün anısına hürmeten sembolik kabir

Müzenin girişinde İtalyan Heykeltıraş Pietro Canonica’ya yaptırılan 1927 tarihli Atatürk’ün at üzerinde büyük bronz heykeli Türkiye’nin ilk heykelleri arasında yer alırken müze Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının ilk defnedildiği yer olması sebebiyle Türk milleti için derin bir anlam taşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı, 1953’te ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e nakline kadar Ankara Etnografya Müzesi’nde muhafaza ediliyor.

[Fotoğraf: İrem Yavuz /TRT Haber]

Müzeye girdiğinizde girişin tam karşısında yer alan orta alanda Atatürk'ün anısına hürmeten sembolik bir kabir bulunuyor.

Sizde kültür varlığımıza ışık tutan bu değerli eserleri görmek isterseniz Ankara Etnografya Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.