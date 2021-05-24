Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ve Azerbaycan bu kez de şairleri ile bir olacak
2021 yılının Türkiye’de "Yunus Emre", Azerbaycan’da ise "Nizami Gencevi" yılı olması dolayısıyla çevrim içi panel düzenlenecek. İki büyük şairin anılacağı programda Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov da konuşma yapacak.
2021 yılı Türkiye’de "Yunus Emre", Azerbaycan’da ise "Nizami Gencevi" yılı ilan edilmişti.
İki büyük şairin Türkiye ve Azerbaycan’da kamuoyunda tanıtılması amacıyla yarın Zoom üzerinden çevrim içi bir panel gerçekleştirilecek.
“Nizami’den Yunus’a Bir Olmak” paneli, Türkiye saatiyle 10’da, Azerbaycan saatiyle ise 11’de başlayacak. Panel, Yunus Emre Enstitüsü sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.
Panelin açılış konuşmasını Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş yapacak.
Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov da katılarak konuşma yapacak.
Etiketler: Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras
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