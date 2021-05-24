2021 yılı Türkiye’de "Yunus Emre", Azerbaycan’da ise "Nizami Gencevi" yılı ilan edilmişti.

İki büyük şairin Türkiye ve Azerbaycan’da kamuoyunda tanıtılması amacıyla yarın Zoom üzerinden çevrim içi bir panel gerçekleştirilecek.

“Nizami’den Yunus’a Bir Olmak” paneli, Türkiye saatiyle 10’da, Azerbaycan saatiyle ise 11’de başlayacak. Panel, Yunus Emre Enstitüsü sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.

Panelin açılış konuşmasını Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş yapacak.

Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov da katılarak konuşma yapacak.