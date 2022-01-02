1 Ocak, 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül'ün doğum günü...

TRT, Eren Bülbül'ün doğum gününü 3 şehirde düzenlediği özel etkinlikle kutladı.

Fragman simge yapılara yansıtıldı

Ankara, İstanbul ve memleketi Trabzon'un simge yapılarına "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filminin fragmanı yansıtıldı, Eren'in doğum günü kutlandı.

TRT'nin ortak yapımcı olduğu film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girdi. Terör örgütünün kurduğu hain pusu sonucu şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in yaşadıkları beyazperdeden milyonlara ulaştı.

TRT, filmin vizyona girmesi dolayısıyla yurt içi ve yurt dışı toplam 8 noktadan canlı bağlantı yaptı.

800 sinema salonunda gösterime girdi



Film, Türkiye'de 800 sinema salonunda gösterime girerken, aralarında Almanya ve İngiltere'nin bulunduğu 6 ülkede de izleyici ile buluştu.

Asker ağabeylerine kahramanca yol gösteren 15 yaşındaki Eren Bülbül ile son görev yeri Trabzon'da da teröre karşı mücadele eden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşadıkları, izleyiciye hüzünlü anlar yaşattı.

"Allah mekanını cennet etsin"

Almanya'da bir salonda filmi izleyen kişi, "Polislerimizin, askerlerimizin zorluklarla mücadele ettiğini daha iyi anladım. Karadenizin doğudan daha ağır şartlarda olduğunu gördüm. Küçücük yavrumuzun Allah mekanını cennet etsin. Çok güzel bir film. Herkesin izlemesini tavsiye ederim" dedi.

Trabzon'da okuyan Osmaniyeli bir öğrenci ise, "Ben de onunla aynı gün doğmuşum. Ben Osmaniyeli olmama rağmen Üniverite için Trabzona'a geldim. O gitti, bizler geldik. 'Bir Eren ölür, bin Eren doğar' diyoruz" açıklamasını yaptı.

"Bu vatan için çok bedel ödenmiş"

Almanya'da filmi izleyen bir kişi duygularını şu sözlerle anlattı:

"Bu vatan için çok bedel ödenmiş. Biz de burada gurbetçi olarak yaşadığımız için bu ödenen bedelleri yakından takip etmek, öğrenmek istiyoruz. O yüzden geldik buraya."

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren', Belçika'da 5 Ocak'ta, Azerbaycan'da da 6 Ocak'ta vizyona girecek.