Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT sanatçısı Ayten Zenger hayatını kaybetti
TRT sanatçısı ve koro şefi Ayten Zenger, hayatını kaybetti. Zenger'in cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "TRT sanatçısı ve koro şefi Ayten Zenger'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurumumuza 40 yıl emek vermiş, nice öğrenciler yetiştirmiş ve unutulmaz eserleri icra etmiş kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve TRT Ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.
Zenger'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Etiketler: TRT
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