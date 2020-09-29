Bir yanda Bizans ve Fatımi Devleti, diğer yanda Hasan Sabbah'ın liderlik ettiği Batıniler. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun düşmanlarına karşı verdiği destansı mücadele TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

İlk bölüm izleyiciden tam not aldı

Oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çeken dizi, daha ilk bölümden büyük beğeni topladı. Sosyal medyada gündemin en üst sırasına oturdu.

Pek çok ilke de imza atan dizide, Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. 8 günde kayda alınan savaş sahnesinde, 100'ü atlı 400 yardımcı oyuncu yer aldı. Dizinin güçlü kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Leyla Lydia Tuğutlu gibi isimler yer alıyor.

"Uyanış: Büyük Selçuklu" her pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.