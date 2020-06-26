İstanbul'da düzenlenen Kültür Sanat STK’ları Çalıştayı'na katılan Mehmet Nuri Ersoy, destek limitlerinin artırıldığı müjdesini verdi.

Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

"Bakanlığımızda her yıl yapılmakta olan yardımların başvuru tarihlerini 15 gün öne çektik. Sanat sezonu başlamadan yardımların gönderilmesine başlayacağız. Bakanlığımıza sunulan projelere maliyetinin yüzde 50‘sine kadar olan destek oranını yüzde 70’e çıkardık. Üst limitleri de profesyonel tiyatrolar için 80 bin liradan 150 bin liraya, geleneksel tiyatrolar için 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltik. Destek kapsamındaki oyunların profesyonel kategoridekilerin en az 20, geleneksel kategoride olanların en az 15 kez sahnelenmeleri de değiştirildi. Salgın nedeniyle oyunları iptal edilen özel tiyatrolara bir yaptırım uygulanmayacak."