TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TRT Haber'de ekrana gelen "Vapurda Çay Simit Sohbet" programına, eşi Semiha Yıldırım'la konuk oldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Yıldırım, İstanbul macerasını ve İstanbul'la ilgili projelerini anlattı.

Programa Yıldırım'ın espirileri damga vurdu. Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı dönemine ilişkin bir anısını da paylaştı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın konuk olduğu "Vapurda Çay Simit Sohbet" @trthaber’de başladı.https://t.co/iizjflGvdF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber