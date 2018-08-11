Tarihi Orhan Camii'nin minaresi aslına uygun yenilenecek

Orhan Gazi adına bugünkü şehir merkezini oluşturan köye yapılan cami, 1876'daki depremde hasar gördü ve onarılarak yeniden ibadete açıldı.

Kesme taştan yapılan dikdörtgen planlı tarihi cami, 1943 ve 1967 depremlerinde de büyük hasar gördü. Ahşap çatısı kiremit örtülü tek minareli cami, halkın yardımıyla onarılarak hizmet vermeyi sürdürdü.

Marmara Depremi'nde de hasar alan ve minaresi yıkılan camiye, daha sonra yeni minare yapıldı. Tarihi caminin minaresi, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle aslına uygun taştan minare şekliyle yeniden inşa edilecek.

Ecdat yadigarı Orhan Camii, birçok depremde hasar görmesine rağmen yıllara meydan okumaya devam ediyor.

"Buraya ayrı bir önem veriliyor"

Cami imamı Alaaddin Beşel, 1323-1325 yıllarında Anadolu'ya seferler sırasında Orhan Gazi'nin buyruğuyla caminin Adapazarı'nda inşa edildiğini söyledi.

Deprem bölgesi olduğu için caminin çeşitli evrelerde yıkıldığını aktaran Beşel, "Birkaç depremin etkisiyle ilk kurulduğu halinden biraz daha farklı bir hal almış ama yine de çerçeveleri ve birtakım özellikleriyle camimizin Osmanlı dönemini andıran bir durumu var" ifadelerini kullandı.

Caminin şehrin "kalbi" konumunda olduğunu belirten Beşel, "Merkezde bulunması ve tarihi ecdat yadigarı olması hasebiyle insanların buraya ayrı bir önem verdiğini görüyoruz. Cemaat açısından bakarsak gündüzleri her öğle ve ikindi namazlarında bin- bin 500 kişiyle namaz kılıyoruz. Burada namaz kılanlar, 'Hocam daha fazla haz duyuyoruz, manevi atmosfer içerisinde ibadetlerimizi yapıyoruz' diyorlar" diye konuştu.

Beşel, 17 yıldır camide görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ibadet, vaaz ve namaz dışında Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüğün çeşitli etkinliklerini camide icra ettiklerini kaydetti.

Caminin minaresinin 17 Ağustos Marmara Depremi'nde yıkıldığını aktaran Beşel, "Tekrar minare yapıldı ama bu minare eski tarihi özelliğini göstermediği için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden geldiler, camimizin minaresi tekrar inşa edilecek. Eski ilk yapımındaki taştan minare şekliyle yeni bir minare yapılacak" dedi.

Beşel, caminin ilk temelinin 1323-1325 yıllarına dayandığına işaret ederek, "Yani oldukça eski bir tarihi var. Bunun için Sakaryalı değerini biliyor, Orhan Camii'ne her zaman sahip çıkıyor. Bizler de burada görev yapmaktan onur duyuyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA