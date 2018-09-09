Söğüt'teki şenliklerde 'Diriliş Ertuğrul' etkisi

Türk tarihinin en köklü kutlamalarından biri olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin 737. için birçok bölgeden Yörükler Söğüt’e akın etti. Söğüt Meydanı'nda gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından halk oyunları ve mehter gösterisi yapıldı.

Etkinlikte, ''Diriliş" sahne gösterisi de sunuldu. Yaklaşık 50 kişilik ekibin Türklerin Anadolu'yu yurt edinişi ve Söğüt'te dirilişi canladırdığı gösteri büyük beğeni toplarken, etkinliğin sonunda Türk bayrağının açılması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Şenliklerde 'Diriliş' etkisi

Söğüt'teki kıyafetler TRT'nin sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul" sonrası değişti.

Osmanlı'nın diriliş tohumlarının atıldığı ilk yer milli ve manevi değerlerin başlangıç noktası olan Bilecik Söğüt'te 737. düzenlenen ve geleneksel hale gelen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında törenlere yurdun çeşitli yerlerinden binlerce vatandaş katıldı.

Tören alanında şenlikler, folklor gösterileri, mehter takımı gösterileri yapıldı.

Bununla beraber tören alanında görülen en önemli değişiklik, TRT'nin sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul" ile beraber Kayı Boyları'nın elbiselerinin değişikliği oldu.

Şenliklerde Kayı Boyu için kullanılan kıyafetler tamamen değişti ve yeni konsepte büründü. Tören alanında "Diriliş Ertuğrul" dizisinin etkisi görüldü.

Artık Kayı Boyu'nu temsilen eski elbiseler değil, Diriliş Ertuğrul'da yer alan yeni konsept elbiseler kullanılacak.

Kaynak: TRT Haber