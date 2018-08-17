Dünyanın farklı ülkelerinden onlarca başarılı sinema emekçisini bir araya getiren 24. Saraybosna Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

TRT'nin de sponsorları arasında olduğu festivalde en iyi film ödülünü Bulgaristan, Almanya, Fransa ortak yapımı “Aga” filmi kazandı.

"Lemonade" filmi ile Ioana Uricaru ise en iyi yönetmen ödülünü aldı.

En iyi erkek oyuncu Hırvat aktör Leon Luçev olurken, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "One Day" filmindeki rolüyle Zsofia Szamosi aldı.

Festival kapsamında en iyi belgesel kategorisinde "İnsan Hakları" ödülüne Türkiye, Yunanistan, Bosna-Hersek ortak yapımı "Araf" filminin yönetmeni Didem Pekün layık görüldü.

En iyi kısa metraj film kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü Ermin Bravo'nun yönettiği "Breath" filmi alırken, "En iyi öğrenci filmi" kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünün sahibi Hajni Kis'in yönettiği "Last Call" filmi oldu.

Yapım aşamasında olan filmler kategorisinde TRT Özel Ödülünü ise Zavera filmi kazandı.

Festivali 100 bin kişi ziyaret etti.