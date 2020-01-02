TRT'nin iddialı yapımı Rafadan Tayfa Göbeklitepe'ye ilgi, yılbaşı tatilinde de yoğun oldu. Anne babasının elinden tutan filme koştu.

"Böyle bir yapımın TRT'mizden çıkıyor olması son derece değerli"

Tüm zamanların en başarılı gişe başlangıcını yapan animasyon filmi, rekora koşuyor.

Çocukların heyecanını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de paylaştı.

Filmin çok değerli bir çalışma olduğunu belirten Fahrettin Altun şunları söyledi:

"Tebrik ediyorum. Biz de memnuniyetle izledik. Gerçekten böylesi önemli, yerli, güçlü yapımların TRT'mizden çıkıyor olması, TRT'miz üzerinden milletimizle buluşuyor olması son derece değerli."

"Aileler için büyük fırsat, mutlaka çocuklarıyla izlemeliler"

Rafadan Tayfa Göbeklitepe, çocukları eğlendirirken aynı zamanda onların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bakan Selçuk da hedefin 5 milyona ulaşmak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık tarihine bakış açımızı değiştiren Göbeklitepe konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik hem de ailelerin çocuklarıyla beraber rahatlıkla izleyebileceği bir film. Aileler bu fırsatı kaçırmasınlar, muhakkak izlesin diyoruz. Hedefimiz 5 milyona ulaşmak."

"Gişede ilk 3 gün rekorunu kırmış bulunuyoruz"

Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmi rekorlara doymuyor.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de rekordan memnun olduklarını şu sözlerle dile getirdi:

"İlk 3 gün rekorunu bugün itibarıyla kırmış bulunuyoruz. 1 Ocak'ta da, bugün de bir hayli seyirci geldi. Şu anda 800 bine yakın izleyici izlemiş bulunuyor. Bu gerçekten Türk sineması için, Türk animasyon endüstrisi için çok güzel bir başarı."

Ankara Çocuk evlerinde kalan 50 kimsesiz çocuk da Rafadan Tayfa Göbeklitepe macerasını izledi.

Filmde, 12 bin yıl öncesine gidilerek Göbeklitepe'nin nasıl oluştuğu ve bugüne nasıl geldiği anlatılıyor.

Kaynak: TRT Haber