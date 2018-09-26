Radyo ve Gramofon Müzesi ziyaretçilere nostalji yaşatacak

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı Radyo ve Gramofon Müzesi için yaklaşık 1 yılda toplanan 700 radyo ve gramofonun ilk olarak bakımları yapıldı. Büyük çoğunluğu çalışır duruma getirilen ürünlerden en dikkat çeken ise 1895 yılında üretilen gramofon oldu.

Müze, gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya ekseninde çocuk ve gençlere sanat, kültür alanda nostaljik ve eğitici bilgiler sunmayı hedefliyor.

"Malatya'nın kültürel yapısına farklı bir anlam kazandıracak"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, şehrin büyükşehir olmasından sonra bu vizyona uygun çalışmalar ortaya koyduklarını belirtti.

Kent için 2014'ten beri kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını, fiziki anlamda birçok projeyi hayata geçirerek tamamladıklarını hatırlatan Polat, şehirlerin gelişiminin sadece fiziki yeterlilikle sağlanmayacağının da farkında olduklarını söyledi.

Polat, kültürel ve sosyal gelişim noktasında da belediyenin öncülük yapması gerektiği ve bu doğrultuda Malatya'yı müzeler şehri haline getirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Fotoğraf Makinesi Müzesi gerçekten gelenlerin hayran olduğu bir müze. Radyo ve Gramofon Müzesi de Malatya'nın kültürel yapısına, dokusuna farklı bir anlam kazandıracak. Ziyaretçilerin bilgisine, birikimine destek verecek katkı sağlayacak bir müze pozisyonunda oldu burası."

150 yıllık süreç

Müzenin öğrenciler ve gençlerde büyük bir merak uyandıracağına inandığını anlatan Polat, müzenin orta ve ileri yaşlarda olanları ise geçmişe götüreceğini belirtti.

Polat, müzedeki ürünlerin en eskisinin 1895, en yenisinin ise 2018 yılına ait olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlar yaklaşık 150 yıllık süreci içeren bir akışı görecekler. Buralar sadece Malatya için değil yakın bölgelerimiz için de önemli bir merkez. Bir sonraki aşamada da Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemiz için de bir cazibe merkezi olacak. İç turizmin hareketlenmesinde buralar önemli kavşaklar olacak."

Radyo ve gramofonlarla tarih yaşanıyor

Gençliğinde radyonun kendisi için vazgeçilmezler arasında yer aldığını ve yabancı radyoların dil çalışmalarına katkı sunduğunu belirten Polat, şöyle konuştu:

"Yine çocukluğumda benim babamdan ilk istediğim radyonun aynısını burada görmek, tabii insanı geçmişe götürüyor. Bu bizim gördüklerimiz, bir de görmediklerimiz, bizden önce yaşanan bir serüven var. Buradaki radyo ve gramofonlarla bir anlamda tarihi yaşamış oluyorsunuz. Müzemizi kesinlikle bütün Malatyalı kardeşlerimizin görmesi gerekir. İlkokul, ortaokul ve liseli gençlerin gelip burada bu süreci görmeleri lazım."

Kaynak: AA