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Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nden TRT'ye 3 dalda ödül

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerini buldu. TRT, 3 ayrı dalda ödüle layık görüldü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine katıldı.

Düzenlenen törende Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin verdiği Medya Oskarları da sahiplerini buldu.

17 farklı kategoride 21 kişi ve kurum ödüle layık görüldü. Kazananlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Yılın en iyi radyosu ödülünü TRT Radyo Haber adına Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü İbrahim Eren aldı.

Yılın en iyi erkek oyuncu ödülünü TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisindeki Sultan Abdülhamid Han rolüyle Bülent İnal kazandı.

Nursal Tekin Özel Ödülü ise TRT Spor'da yayınlanan "Arman Yeter Ankaragücü" belgeseline verildi.

TRT ayrıca, ödül töreninin düzenlenmesine verdiği destek sebebiyle de ödüle layık görüldü.

Kaynak: TRT Haber

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