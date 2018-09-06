Mozart Ödülü sahibi Ali İnsan hedeflerini anlattı

Malatya'dan Almanya'ya 1996 yılında göç eden Hüseyin ve Gülten İnsan çiftinin 13 yaşındaki oğlu Ali İnsan, Almanya Kültür Bakanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen "54. Jugend Muzisiert" yarışmasına klasik müzik kategorisinde katıldı.

Rakiplerini geride bırakan İnsan, yarışmasında birinciliği elde etti. İnsan, ayrıca Mozart'ın "Voi che sapete" eserini çok iyi seslendirdiği için ayrıca Mozart ödülünü aldı.

Malatya'ya ailesiyle akrabalarını ziyarete gelen Ali İnsan, küçük yaşlardan beri müzikle ilgilendiği söyledi.

Babasının da saz çaldığını vurgulayan İnsan, anaokulu öğretmeninin tavsiyesiyle ailesi tarafından Almanya'da devletin açtığı müzik kursuna gittiğini ve eğitimler aldığını ifade etti.

"Benim için çok güzel bir duygu"

Almanya'da düzenlenen yarışmalara katıldığını belirten İnsan, şöyle devam etti:

"Yarışmaya ses ve keman olmak üzere iki kategoride katıldım. Yarışmanın keman kategorisinde Baden-Württemberg eyalet birincisi, seste ise Almanya birincisi oldum. Seste Mozart'ın 'Voi che sapete' eserini çok iyi seslendirdiğim için de Mozart ödülünü aldım. Yarışmanın yerel, eyalet ve ulusal aşamaları var.

Finalde yaklaşık 2 bin 500 kişi farklı kategorilerde yarıştı. Benim kategorimde finale 15 kişi kaldı. Birinci olunca ve üstüne Mozart ödülünü alınca çok sevindim. Benim için çok güzel bir duygu. Yarışmada farklı kategorilerde birinci olanlardan sadece bir kişiye bu ödülü veriyorlar. Benim için çok önemli."

Ali İnsan, bu yıl düzenlenen yarışmaya da ses ve keman olmak üzere iki kategoride katıldığına değinerek, ses kategorisinde yine birinci olduğunu söyledi.

İnsan, müziği sevdiğini bunun için de öncelikli olarak üniversite eğitimi almak istediğini aktardı.

Ali İnsan, şunları kaydetti:

''Ben eğitimimi sürdürmeye kararlıyım. Ancak müziği çok sevdiğim için bu alanda gelecekte çok başarılı olmak istiyorum. Bunun için hocamla sürekli çalışıyorum. Ailemin de bana bu süreçte büyük desteği var. Aileme ve hocama teşekkürler ediyorum. Bana desteğini esirgemeyen halkımızada ayrıca şükranlarımı sunuyorum.''

Kaynak: AA