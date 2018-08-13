Milli sporcu Ataberk Yücel engelleri yüzerek aştı

Tekirdağ'da 8 yıl önce yüzme sporuyla tanışan mental engelli milli sporcu Ataberk Yücel, kısa sürede Türkiye şampiyonalarında madalyalar kazandı.

Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki milli sporcu, bu branşta kısa sürede kendisini ispatlayarak, 8 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa dördüncülüğü elde etti.

Yüzmede Türkiye şampiyonaları ile uluslararası yarışmalarda dereceleri bulunan milli sporcu Ataberk Yücel, "Ailenizde engelli bir çocuğunuz varsa onları gizleyip, saklamayın, onları sportif faaliyetlere getirin. Ben mentalim, ben de bir engelliyim ve sporda çok güzel başarılara imza attım bunu herkes yapabilir" dedi.

"Yüzmeye şans eseri başladım"

Son katıldığı Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Şampiyonası'nda, 50 metre kelebek stil ve 100 metre kurbağalamada altın madalya kazanan Yücel, hedefinin uluslararası alanda çok daha önemli başarılara imza atmak olduğunu belirtti.

Ataberk, daha önce basketbolla ilgilendiği, yüzmeye 18 yaşında başladığından bahsederek şöyle konuştu:

"Yüzmeye şans eseri başladım. Basketbolla ilgileniyordum, okulda öğretmenim yüzebileceğimi söyledi ve beni denemek istedi. Ben de yüzmeye başladıktan sonra bir daha bırakmadım. Belli bir yol aldıktan sonra 2 kere milli takım hazırlık kampına girdim. Bu kamplardan sonra 2016 yılında milli takıma seçildim ve müsabakalara katılmaya başladım."

8 Türkiye şampiyonluğu var

Engelli diye eve kapanmak yerine daha çok insanların içinde olup spor aktivitelerine katılmanın insana mutluluk verdiğini belirten Ataberk Yücel, "Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve orada kurbağalamada dördüncü oldum. Diğer yüzme branşlarında da beşincilik ve altıncılık elde ettim. Türkiye'de katıldığımız şampiyonada da birincilik, ikincilik ve üçüncülükler kazandım. Milli takıma girdikten sonra toplam 8 Türkiye şampiyonluğum var" dedi.

Uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etmenin gurur verici olduğundan bahseden Ataberk Yücel, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki hedeflerim arasında olimpiyatlar var. Olimpiyatlara gidip orada da altın madalya kazanmak istiyorum. Elimden geldiğinden daha fazla çalışarak ülkemizi orada temsil etmek istiyorum."

Yücel, "Ailenizde engelli bir çocuğunu varsa onları gizleyip, saklamayın, onları sportif faaliyetlere getirin. Ben mentalim, ben de bir engelliyim ve sporda çok güzel başarılara imza attım bunu herkes yapabilir" diye konuştu.

Kaynak: AA