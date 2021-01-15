Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 13:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Milli Saraylar Resim Müzesi açılıyor
[Fotoğraf: DHA]
Dolmabahçe Sarayı içinde bulunan ve bir süredir restorasyon nedeniyle kapalı bulunan Milli Saraylar Resim Müzesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00’de Dolmabahçe Sarayı içinde bulunan Milli Saraylar Resim Müzesi’nin açılışına katılacak.
Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nde 2014 yılında açılan ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan müze, bir süre önce restorasyon nedeniyle kapatılmıştı.
34 sergi salonundan oluşan ve içinde 553 eser bulunan 165 yıllık tarihi bina, restorasyon süreci sonunda Milli Saraylar Resim Müzesi’ne dönüştürüldü.
Müzede, 19. yüzyıl Osmanlı padişahlarının yaptırdığı, satın aldığı resimlerden oluşan bir koleksiyon, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı saraylarda bulunan resimler ve Topkapı Sarayı'ndan ödünç alınan resimler yer alıyor.
Etiketler: Milli Saraylar Recep Tayyip Erdoğan
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